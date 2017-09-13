Прожиточный минимум в Москве вырос до 16 400 рублей

Величина прожиточного минимума в Москве в расчете на душу населения во II квартале текущего года установлена в размере 16 426 руб. Об этом говорится в постановлении правительства Москвы, которое было подписано мэром Сергеем Собяниным.

По сравнению с I кварталом 2017 г. прожиточный минимум вырос на 949 руб. (на 6,1%).

Для трудоспособного населения прожиточный минимум во II квартале составил 18 742 руб., что на 1118 руб. больше показателя I квартала; прожиточный минимум пенсионера составил 11 603 руб. (рост на 638 руб.); минимум для детей составил 14 252 руб. (рост на 811 руб.).

Ранее Минтруд России подготовил документ, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 г. составит 9489 руб. - 85% от прожиточного минимума. По словам министра труда Максима Топилина, законопроект будет внесен в Госдуму одновременно с проектом бюджета на 2018-2020 гг.