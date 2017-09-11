МРОТ с 2018 года составит 9 489 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 г. составит 9 489 руб. - 85% от прожиточного минимума. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд России, передает ТАСС.

Повышение МРОТ до прожиточного минимума будет происходить поэтапно. «Законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 г. до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения и с 1 января 2019 г. - до 100%», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По словам министра труда Максима Топилина, законопроект будет внесен в Госдуму одновременно с проектом бюджета на 2018-2020 гг. Каждый год МРОТ будет устанавливаться на уровне 100% прожиточного минимума трудоспособного населения федеральным законом.