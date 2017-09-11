Путин предложил уравнять МРОТ с прожиточным минимумом к 2019 году

Президент России Владимир Путин предложил правительству внести в Госдуму предложение о приравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму с 1 января 2019 г., а по возможности раньше.

«Предлагаю, как минимум, с 1 января 2018 г. повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 г. приравнять МРОТ и прожиточный минимум», - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент назвал эту задачу принципиальной, отметив, что «нужно преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан». Он сказал, что понимает дискуссию в правительстве по этому вопросу, поскольку повышение МРОТ - это дополнительные расходы государства и бизнеса.

Министр труда Максим Топилин доложил, что сейчас МРОТ достиг 7 800 руб., или 71% от прожиточного минимума. По его оценке, по сравнению с 2015 г. в 2017 г. количество граждан, получающих зарплату меньше прожиточного минимума, сократилось с 5,5 до 4 млн человек.

Летом Минэкономразвития разработало поправки в Налоговый кодекс, которые вводят фиксированную сумму страховых взносов – 7500 руб. для индивидуальных предпринимателей (ИП) вместо МРОТ. Это позволит сохранить приемлемую нагрузку на бизнес в случае повышения МРОТ до прожиточного минимума. Сейчас страховой взнос во внебюджетные фонды для ИП рассчитывается на основе МРОТ и годового дохода предпринимателя. По расчетам Минэкономразвития, если МРОТ сравняется с прожиточным минимумом (10 466 руб.), финансовая нагрузка на ИП вырастет на 39,5% по сравнению с 2017 г.