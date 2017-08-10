Как правильно выбрать экономическую политику

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Экономика – это наука о выборе. В практической плоскости – о выборе экономической политики, при проведении которой положительные эффекты (на индивида, группу людей, общество) преобладают над отрицательными. Этот выбор никогда не является однозначно плохим или хорошим. Всегда есть выигравшие и проигравшие. С нормативной точки зрения теоретика, экономическая политика государства должна приводить к росту благосостояния страны.

Конечно, на практике чрезвычайно трудно оценить плюсы и минусы возможных реформ. Во-первых, потому что теоретическая наука не всегда предлагает однозначный взгляд на то, как работают экономические связи в обществе. Во-вторых, даже когда теория дает понятную картинку, для конкретной страны может не оказаться прикладных исследований, оценивающих параметры теоретических моделей на реальных данных. В-третьих, экономисты до сих пор не могут однозначно сказать, какая метрика благосостояния является лучшей. По этой и другим причинам интерпретация результатов может быть затруднена.