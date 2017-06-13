Медведев подтвердил повышение МРОТ до прожиточного минимума

Премьер-министр, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев подтвердил планы по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до минимального прожиточного минимума за два года.

"Я, выступая (в Госдуме) с отчётом перед коллегами своими, сказал, что мы (...) сделаем это поэтапно. У нас и в этом году запланировано увеличение минимального размера, но нам нужно выйти на модель, при которой МРОТ становится равным прожиточному минимуму, и это мы сделаем обязательно. Я сказал, что (..) мы вполне способны сделать это поэтапно за два года", - сказал Д.Медведев на встрече с однопартийцами - победителями праймериз в республике.

На это потребуется около 50 млрд руб., добавил он.

«Нашей стране вполне по силам обеспечить этот самый МРОТ на уровне прожиточного минимума, и это будет иметь достаточно серьёзное социальное значение. Такое обязательство мы дали, и, можете не сомневаться, мы его, конечно, исполним, это теперь уже наше, по сути, партийное обещание», - подчеркнул Медведев.

Ранее министр труда Максим Топилин говорил, что МРОТ будет повышаться с 2018 г. до 90% от прожиточного минимума, а с 2019 г. они сравняются. Повышение на первом этапе потребует расходов федерального бюджета на увеличение зарплат в 25 млрд руб. Кроме того, по данным Минтруда, для повышения зарплат работникам госучреждений регионов и муниципальных учреждений потребуется 55,7 млрд руб.