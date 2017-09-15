ЦБ предупредил о возможном разгоне инфляции весной из-за дефицита картофеля

ЦБ не видит рисков ускорения продовольственной инфляции из-за динамики цен на овощи в 2017 г., в среднесрочной перспективе возможный дефицит картофеля старого урожая может стать фактором ускорения роста цен весной 2018 г., говорится в докладе ЦБ по денежно-кредитной политике.

«По оценкам, риски ускорения продовольственной инфляции из-за динамики цен на овощи, в том числе на картофель, в текущем году не наблюдаются (в случае отсутствия природных аномалий в период массовой уборки и сохранения приемлемого качества урожая)», - говорится в докладе.

Риски для продовольственной инфляции со стороны зерновых и зернобобовых культур на текущий момент также отсутствуют (как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе).

Валовой сбор картофеля в случае отсутствия природных аномалий оценивается на уровне предыдущего года, так как в округах, на которые приходится более 70% сбора по стране (Центральный, Приволжский, Сибирский), уборка только вступает в активную фазу. При этом сохраняется риск ухудшения качества, обусловленный погодными условиями и переувлажнением почвы. Данный факт отмечается в девяти регионах, на долю которых приходится около 16% валового сбора. По-прежнему в южных регионах России (11,6% сбора по РФ) преобладает картофель, который не закладывается на длительное хранение.

«В среднесрочной перспективе возможный дефицит картофеля старого урожая может являться фактором ускорения роста цен весной следующего года (аналогичная ситуация возможна и по овощам "борщевого набора")», - говорится в документе.