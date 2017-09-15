Силуанов допускает сохранение годовой инфляции на уровне 3,2% до конца года

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что годовая инфляция может до конца текущего года остаться на уровне 3,2%. «Решение совета директоров ЦБ о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов отражает уверенное снижение инфляционных ожиданий и их постепенное закрепление на устойчиво низком уровне», — отметил министр.

Центробанк на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на ожидаемые рынком 50 базисных пунктов до 8,5%.

Снижению инфляционных ожиданий и рисков, по мнению Силуанова, также поспособствовало законодательное закрепление новых бюджетных правил и формирование в соответствии с ними параметров бюджета на 2018-2020 гг.