Центробанк снизил ставку до 8,5%

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Е. Разумный / Ведомости / Ведомости

На заседании в пятницу Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 8,5%. Решение совпало с ожиданиями большинства экономистов и трейдеров, опрошенных Reuters и Bloomberg.

С начала 2017 г. инфляция снижалась быстрее, чем ждал Центробанк, а летом преподнесла сюрпризы – сначала внезапно ускорилась в июне до 4,4% в годовом выражении, а затем перешла к резкому замедлению. После снижения цен в августе инфляция пробила таргет ЦБ в 4%, опустившись до исторического минимума 3,3% по итогам августа и до 3,2% к 4 сентября. На этом уровне инфляция осталась и к 11 сентября, следует из опубликованных в понедельник данных Росстата. Спровоцировало такое замедление инфляции падение цен на овощи и фрукты: в августе они подешевели на 15,5% при общем снижении цен на 0,5%. Вместе с инфляцией до исторических минимумов снизились и инфляционные ожидания населения на год вперед – до 9,5% в августе с 10,7% в июле.

По мере формирования низкой инфляции вклад волатильных компонентов, например, цен на овощи и фрукты, более заметен, указал Центробанк. В 2018 г. конъюнктурные факторы будут приводить к тому, что инфляция может быть как выше, так и ниже 4%, для сохранения же инфляции вблизи 4% нужно снижать чувствительность инфляционных ожиданий к изменениям ценовой конъюнктуры, пишет ЦБ. При этом среднесрочные риски превышения инфляцией цели в 4% преобладают над рисками ее устойчивого отклонения вниз, считает регулятор.

Такое замедление инфляции сделало неизбежным снижение ставки на 0,5 п. п., считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: при инфляции чуть выше 3% реальная ставка слишком высока и представляет для экономики больший риск, чем риски инфляционные.

В III-IV кварталах ЦБ допускает возможность снижения ключевой ставки. Но его политика останется умеренно жесткой, ждут аналитики: к концу года ставка останется на уровне 8,25%, предполагает консенсус-прогноз Reuters. Снижение до 8% по итогам года прогнозируют экономист Morgan Stanley по России Алина Слюсарчук и главный экономист Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.