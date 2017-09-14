Центробанк может снизить ставку до 8,5%

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Августовское падение цен на овощи и фрукты не оставило ЦБ выбора Ярослав Чингаев / Ведомости

Снижение ключевой ставки на заседании совета директоров Центробанка в пятницу аналитики считают уже почти свершившимся фактом. Наиболее вероятный исход – снижение ставки на 0,25 или 0,5 п. п., говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 20 из 23 экономистов, опрошенных Reuters в конце августа, ждали, что регулятор опустит ставку с 9 до 8,5%, – как и большинство трейдеров, опрошенных Bloomberg.

С начала 2017 г. инфляция снижалась быстрее, чем ждал Центробанк, а летом преподнесла сюрпризы – сначала внезапно ускорилась в июне до 4,4% в годовом выражении, а затем перешла к резкому замедлению. После снижения цен в августе инфляция пробила таргет ЦБ в 4%, опустившись до исторического минимума 3,3% по итогам августа и до 3,2% к 4 сентября. На этом уровне инфляция осталась и к 11 сентября, следует из опубликованных в понедельник данных Росстата. Спровоцировало такое замедление инфляции падение цен на овощи и фрукты: в августе они подешевели на 15,5% при общем снижении цен на 0,5%. Вместе с инфляцией до исторических минимумов снизились и инфляционные ожидания населения на год вперед – до 9,5% в августе с 10,7% в июле.

Эльвира Набиуллина председатель ЦБ Инфляционные ожидания населения завышены и не заякорены, поэтому мы вынуждены проводить достаточно жесткую ДКП.

Минэкономразвития ждет, что по итогам сентября инфляция составит 3,1–3,2%. Возможно, она опустится до 3%, допускает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Если в оставшиеся месяцы 2017 г. рост цен будет обычным для этого времени, то к концу года инфляция составит 3,5% в годовом выражении, прогнозирует Александр Исаков из «ВТБ капитала».

Такое замедление инфляции сделало неизбежным снижение ставки на 0,5 п. п., уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров: при инфляции чуть выше 3% реальная ставка слишком высока и представляет для экономики больший риск, чем риски инфляционные. Реальные ставки поднялись до уровня, который потенциально может ограничить экономический рост, согласны аналитики Citi.

Но после инфляционных сюрпризов летом ЦБ может ждать новых, только на этот раз в обратную сторону, предупреждает Исаков. Регулятор учтет риски и на ближайшем заседании снизит ставку лишь на 0,25 п. п., считает Анатолий Шаль из JPMorgan. Риски сохраняются, указывал департамент исследований ЦБ, среди них – более низкий, чем в 2016 г., урожай плодоовощной продукции: инфляция может ускориться выше 4% уже в первом полугодии 2018 г. Растут реальные доходы и потребление, в IV квартале инфляция вернется к более нормальному уровню, ждут аналитики «Сбербанк CIB». Быстрый рост номинальных зарплат, который на фоне низкой инфляции стимулирует рост реальных (в июле номинальные зарплаты выросли на 8,6%, а реальные – на максимум с 2013 г. в 4,6%. – «Ведомости»), транслируется в ускоренный рост цен, объясняет Орлова. А снижение ставки увеличит розничное кредитование, что еще больше усилит потребительский спрос, говорит она. Компании индексировали зарплаты, исходя из оценок более высокой инфляции, с замедлением роста цен они могут пересмотреть и темпы повышения зарплат, спорит Исаков.

Политика ЦБ во второй половине 2017 г. останется умеренно жесткой, ждут аналитики: к концу года ставка останется на уровне 8,25%, предполагает консенсус-прогноз Reuters. Снижение до 8% по итогам года прогнозируют экономист Morgan Stanley по России Алина Слюсарчук и главный экономист Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

У ЦБ остается достаточно возможностей для снижения ставок, чтобы приблизить их к равновесному уровню в реальном выражении (по оценке ЦБ, 2,5–3%), указывает Осаковский. По прогнозам «Ренессанс капитала», при курсе 60 руб./$ и снижении инфляционных ожиданий до 9% ставка достигнет 7,5% в III квартале 2018 г., а при укреплении рубля до 56–57 руб./$ – уже в начале 2018 г.