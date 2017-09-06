Рубль укрепился и пока не хочет слабеть

Рубль дорожает в ответ на выход данных по инфляции за август, полагают аналитики Сбербанк CIB ТАСС

С начала торгов в среду рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. Вчера российская валюта резко подорожала после того, как Росстат опубликовал данные о дефляции в России, которая в августе составила рекордные 0,5% (уровень инфляции за месяц опустился до 3,3%). До публикации курс доллара доходил до отметки 58,11 руб., евро — 69,03 руб., тогда как закрытие вторника произошло на уровне 57,52 руб. за доллар и 68,56 руб. за евро. В 12.10 мск сегодня доллар стоил 57,4 руб., евро — 68,54 руб., это минимум с середины июня.

Нефть также дорожает. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent во вторник поднялась выше $53 за баррель впервые с конца мая этого года, сегодня в 12.10 мск они стоили $53,56.

Рубль дорожает в ответ на выход данных по инфляции за август, полагают аналитики Сбербанк CIB. С ними солидарен главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров: «Помимо данных по инфляции, на рубль повлияла и дорожающая нефть, хотя сложно однозначно сказать, что больше подвинуло рубль». Скорее всего, из двух причин важнее оказались все-таки данные Росстата, поскольку низкая инфляция увеличивает потенциал сохранения carry trade с рублем, что должно быть хорошо воспринято инвесторами, рассуждает он.

В конце августа председатель ФРС Джанет Йеллен, выступая на симпозиуме в Джексон-Хоул не коснулась темы возможного изменения денежно-кредитной политики страны и не назвала дату начала сокращения баланса Федрезерва. Эту информацию очень ждал рынок, после выступления Йеллен курс доллара пошел вниз. Отчасти общее ослабление доллара ко всем валютам привело к некоторому укреплению рубля по отношению к валюте США, считает Тихомиров.

Однако, полагает гендиректор УК «Спутник — управление активами» Александр Лосев, в конце сентября-начале октября ФРС уже должен будет анонсировать время повышения ставки и сокращения баланса, а ЕЦБ — определиться со временем завершения программы количественного смягчения. По словам Лосева, тогда должен будет наступить «более тревожный период» для российского рынка: «В такой ситуации инвесторы начнут всерьез задумываться, не поискать ли других идей кроме развивающихся рынков и не начать ли покупку надежных защитных активов».