Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Цены разошлись с рублем

Цены в России вышли из-под влияния рубля

Скорость их снижения вновь удивила экономистов

Потребительские цены часто снижаются в августе – сентябре из-за сезонного удешевления овощей и фруктов, но на этот раз упали неожиданно сильно, замечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По данным Росстата, дефляция за неделю 22–28 августа составила 0,2%, и это рекорд за 14 лет. Годовая инфляция замедлилась – 3,4–3,5% – существенно ниже целевого уровня Центробанка в 4%. Это исторический минимум, констатирует экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков.

С 15 по 21 августа цены не изменились, а до этого три недели подряд снижались по 0,1%. В августе Минэкономразвития ждет дефляцию в 0,3–0,5% (по данным Росстата, к 28 августа она составила 0,4%), годовую инфляцию – в 3,3–3,6%, а по итогам всего 2017 года – в 3,8%.

Тренд на снижение цен в этом году проявился рано, рассуждает Орлова, еще в течение июля инфляция замедлилась с 0,4 до 0,1%. И в целом с начала года цены ведут себя лучше ожиданий, отмечает она. Свой вклад в замедление инфляции вносит достаточно слабый спрос, добавляет Орлова: туристический поток за рубеж этим летом гораздо больше, чем прошлым, а это уменьшает внутренний спрос.

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