Почему укрепляется рубль

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В понедельник на «Московской бирже» рубль укреплялся Д. Абрамов / Ведомости

В понедельник на Московской бирже рубль укреплялся. Так, к 15.40 мск евро подешевел на 51 коп. до 68,51 руб., доллар - на 12 коп. до 57,24 руб. (в 12.00 мск доллар дешевел на 31 коп. до 57,05 руб.). Нефть к 16.00 дешевела: ноябрьские фьючерсы на Brent снизились на 00,72% до $53,48 за баррель, октябрьские фьючерсы WTI увеличились на 0,1% до $47,67.

Рубль укрепляется по трем причинам, говорит аналитик «БК Сбережения» Сергей Суверов. После публикации данных, указывающих на дефляцию в августе, ЦБ практически со стопроцентной вероятностью снизит ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов (п. п.) или даже 0,5 п. п., полагает он. А перед подобными решениями обычно наблюдается спрос на рублевые активы, на рублевые облигации и саму российскую валюту, объясняет Суверов. Также укреплению рубля способствуют последствия урагана Ирма, указывает он: «Из-за закрытия некоторых нефтеперерабатывающих заводов растет спрос на нефть, что также стимулирует рост рубля». Кроме того, свой вклад вносят и хедж-фонды, которые ранее играли против рубля, а сейчас, по последней статистике, наоборот начали ставить на дальнейшее укрепление нацвалюты, замечает Суверов. Рубль укрепляется с конца августа. Так, за прошлую неделю российская валюта по отношению к доллару укрепилась на 46 коп., к евро - на 15 коп.

Рубль с начала года поддерживал устойчивый приток иностранных инвесторов в российские рублевые облигации, включая ОФЗ, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров . Однако инвесторы могут начать фиксировать прибыль: продавать российские облигации и покупать валюту. Все же долгосрочного тренда на укрепление рубля ожидать не стоит, уверен Тихомиров . Российская валюта по прежнему зависима от цен на нефть, которые также труднопрогнозируемы – на рынке до сих пор присутствует переизбыток предложения. Скорее ожидается стабилизация рубля в диапазоне 56,5 -58 руб./$6 считает аналитик. Укрепление рубля в будущем не исключено в случае разрешения геополитических рисков: ралли на развивающихся рынках может привести к росту российской валюты.