Минфин готовится исключить Гонконг из черного списка офшоров

Министерство финансов России подготовило приказ об исключении Гонконга из черного списка офшорных зон. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, это сделано в связи с ратификацией правительственного соглашения об избежании двойного налогообложения. О подготовке приказа Минфин сообщил в январе 2017 г. Министерство ожидало, что решение может вступить в силу уже в сентябре. Сейчас офшорами в России признаны 42 государства и административные единицы.

Межправсоглашение между Россией и Гонконгом об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы была подписано в январе 2016 г. Затем оно было ратифицировано и вступило в силу в июле 2016 г. Двустороннее соглашение и протокол к нему применяются в отношении российского налога начиная с 1 января 2017 г. Соглашение, в частности, не позволяет отказать в предоставлении запрошенной информации только на основании отсутствия заинтересованности в такой информации у запрашиваемой стороны для собственных налоговых целей, а также на основании того, что такой информацией располагают банки и иные кредитные организации.

ФНС исключила Гонконг из перечня государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией, с января 2017 г. По российскому Налоговому кодексу, прибыль контролируемой иностранной компании освобождается от налогов, если постоянным ее местонахождением является государство (территория), с которым имеется международный договор России по вопросам налогообложения.

Подготовленный проект решения Минфина внесет изменения в приказ от 13 ноября 2007 г., которым утвержден перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). Сейчас в Минфине рассчитывают, что приказ вступит в силу с 1 января 2018 г., но не ранее чем через месяц после опубликования.