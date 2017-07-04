Налоговики исключили из черного списка Британские Виргинские острова
Скрыть данные о зарегистрированных там компаниях от налоговиков будет еще сложнее
- Елизавета Базанова
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Офшорные юрисдикции становятся для налоговиков все прозрачнее
Mark Greenberg / ZUMA / ТАСС
Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала проект нового черного списка – стран, которые либо не обмениваются с Россией налоговой информацией, либо делают это плохо. Этот перечень сокращается или расширяется в зависимости от того, улучшается либо ухудшается обмен информацией со страной, поясняет федеральный чиновник.
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