Прожиточный минимум поднялся выше 10 000 рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг подписал постановление, которое определяет величину прожиточного минимума в России за II квартал на душу населения в размере 10 329 руб.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 11 163 руб., пенсионеров - 8506 руб., детей - 10 160 руб. Об этом сообщает ТАСС.

За I квартал текущего года прожиточный минимум на душу населения был установлен на уровне 9909 руб., для трудоспособного населения - 10 701 руб., для пенсионеров - 8178 руб., для детей - 9756 руб. Таким образом, за квартал эти показатели выросли на 4-4,3%.

Отметку в 10 000 руб. прожиточный минимум преодолел во второй раз в истории. Впервые это произошло по итогам II квартала 2015 г., но впоследствии показатель опять снизился.

Ранее правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 января 2019 г. С 1 января 2018 г. МРОТ предлагается установить в размере 9489 руб. Это ровно 85% от фактического прожиточного минимума за II квартал 2017 г., а с 1 января 2019 г. этот законопроект предусматривает выравнивание МРОТ и прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте и устанавливается относительная величина 100%.