Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума с 2019 года

Правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 января 2019 г. Об этом заявил министр труда и социального развития Максим Топилин на брифинге по итогам заседания правительства.

По его словам, с 1 января 2018 г. МРОТ предлагается установить в размере 9489 руб. Это ровно 85% от фактического прожиточного минимума за II квартал 2017 г., а с 1 января 2019 г. этот законопроект предусматривает выравнивание МРОТ и прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте и устанавливается относительная величина 100%.

Суммарные расходы в бюджетной сфере на МРОТ составят 26,2 млрд руб. в 2018 г. Об этом сообщила в понедельник замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова. По ее словам, согласно оценкам Минтруда, законопроект, одобренный сегодня правительством, затрагивает 4 млн человек, в том числе 1,6 млн человек в бюджетной сфере.