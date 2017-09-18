На повышение МРОТа в бюджетной сфере потребуется более 26 млрд рублей в 2018 году

Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) составят 26,2 млрд руб. в 2018 г., заявила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова, выступая на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Она напомнила, что законопроект Минтруда предполагает установить с 1 января 2018 г. МРОТ в размере 9489 руб. (85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 г.) и с января 2019 г. довести МРОТ до 100% прожиточного минимума.

По ее словам, при снижении прожиточного минимума МРОТ уже не будет пересчитываться в меньшую сторону.

По оценкам Минтруда, законопроект затрагивает 4 млн человек, в том числе 1,6 млн человек в бюджетной сфере.

«Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение МРОТа составят к предыдущему году в 2018 г. 26,2 млрд руб., в том числе из федерального бюджета – 7,2 млрд руб., в 2019 г. – 43,9 млрд, в том числе из федерального бюджета – 12 млрд руб.», – сказала Ельцова.

«Дополнительная потребность в реальном секторе экономики, по оценке Минтруда РФ, составит в 2018 г. 17,1 млрд руб. и в 2019 г. – 28,8 млрд руб. Затем мы считаем по 2020 г., что эти расходы вошли в фонд оплаты труда и уже дополнительно не требуются», – добавила она.