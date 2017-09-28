Чиновники предложили упростить выдачу гражданства за инвестиции в Дальний Восток

Минвостокразвития разработало законопроект об упрощении предоставления гражданства иностранцам, которые вложат в Дальний Восток от $10 млн. Поправки подготовлены по поручению президента Владимира Путина, которое было сформулировано по итогам его поездки в регион в начале сентября 2017 г. Проект документа опубликован на портале проектов федеральных нормативных актов.

Предоставлять таким инвесторам гражданство авторы поправок предлагают без соблюдения требований к сроку проживания, знанию языка, подтверждению наличия законного источника средств к существованию, а также к необходимости отказа от гражданства другого государства.

В законопроекте предлагается закрепить возможность инвестора выбрать схему инвестирования. Инвестиции должны быть осуществлены не позднее чем за два года до даты подачи заявления о приеме в гражданство. После получения гражданства инвестор должен будет не менее трех лет оставаться владельцем актива, в который вложил средства, следует из поправок. Супруг, несовершеннолетние дети и родители инвестора получат право обратиться за гражданством также по упрощенной процедуре.

При этом при нарушении требований к упрощенному порядку принятия в гражданство решение о приобретении гражданства может быть отменено, предполагает законопроект.

Минвостокразвития предлагает сделать МИД и МВД уполномоченными по рассмотрению заявлений от таких инвесторов.