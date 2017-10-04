Ирландия сожалеет об иске ЕС из-за миллиардов Apple

Минфин Ирландии назвал «достойным крайнего сожаление» решение Евросоюза подать на правительство Ирландии в суд. Еврокомиссия решила, что Дублин затягивает решение вопроса о взыскании с Apple налогов на сумму 13 млрд евро с процентами. Как передает Reuters, финансовое ведомство Ирландии заявило, что чиновники и эксперты делают все, чтобы государство выполнило свои обязательства по взысканию задолженности как можно скорее. По его утверждению, участники процесса в течение года находятся в постоянном контакте с Еврокомиссией и с Apple. Особенно досадным минфин назвал то, что иск подан в ситуации, когда речь идет о такой большой сумме.

О намерении ЕС подать иск против Ирландии 4 октября заявила комиссар Еврокомиссии по конкуренции Маргрет Вестагер. «Более года прошло с тех пор, как Еврокомиссия приняла это решение, а Ирландия до сих пор не истребовала деньги», - отметила Вестагер.

В минувшем году Еврокомиссия, проанализировав действия Apple на европейском рынке за 11 лет, решила, что корпорация получала от правительства Ирландии незаконные льготы, пользуясь благоприятным налоговым режимом в этой стране. Дублин счел это решение несправедливым, но пообещал его выполнить.

Apple использовала налоговую схему, которая позже получила название «двойной ирландский с голландским сэндвичем», писала в 2012 г. The New York Times. Она дает возможность сокращать налоги, пропуская прибыль через ирландские и голландские «дочки» и перенаправляя ее на Карибские острова.