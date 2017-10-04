Недельная инфляция осталась нулевой четвертую неделю подряд

Потребительские цены в России за неделю с 26 сентября по 2 октября не изменились, сообщил в среду Росстат. Таким образом, нулевая инфляция в стране наблюдается четвертую неделю подряд.

Две недели подряд в конце августа - начале сентября фиксировалась дефляция на 0,1 и 0,2% соответственно. С 15 по 21 августа цены не изменились, а до этого три недели подряд также снижались по 0,1%. С начала года ко 2 октября цены не изменились, с начала года - выросли на 1,7%.

Росстат пока не опубликовал данные за сентябрь 2017 г., что не дает возможности точно оценить динамику годовой инфляции по состоянию на 2 октября. Однако, исходя из недельных данных и учитывая рост цен на 0,1% за аналогичную неделю годом ранее (с разницей в один день, с 27 сентября по 3 октября), можно предположить, что инфляция в годовом выражении замедлилась еще на 0,1 п. п.

По итогам предыдущей недели годовой рост цен составил 3%.

По итогам 2017 г. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в размере 3,2%, ЦБ - 3,5-3,8%. В сентябре Банк России снизил ключевую ставку до 8,5% с 9%.