Годовая инфляция в России замедлилась до 3%

Потребительские цены в России за неделю с 19 по 25 сентября не изменились, сообщил в среду Росстат.

В предыдущие две недели инфляция также была нулевой, до этого две недели подряд фиксировалась дефляция на 0,1% и 0,2% соответственно. С 15 по 21 августа цены не изменились, а до этого три недели подряд также снижались по 0,1%.

С начала месяца цены к 25 сентября снизились на 0,1%, с начала года - выросли на 1,7%.

Среднесуточная дефляция с начала сентября в 0,003% указывает, что в четвертую неделю сентября цены перешли к росту, хоть и минимальному, дающему при округлении ноль (за первые 11 дней сентября среднесуточное снижение равнялось 0,008%, за 18 дней - 0,005%).

За аналогичный период сентября прошлого года наблюдалась среднесуточная инфляция на 0,008%. Исходя из среднесуточных данных и годовой инфляции на конец августа (3,29%), инфляция в годовом выражении к 25 сентября снизилась уже до 3% с 3,1% на предыдущей неделе.