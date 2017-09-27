Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Россия выросла на инфляции

Россия выросла на снижении инфляции

Это укрепило ее позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ

Конкурентоспособность России продолжает медленно расти в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ). В рейтинге за 2017–2018 гг. страна поднялась на пять строчек – до 38-го места среди 137 стран (в прошлом году – на две, до 43-го из 138). Положение улучшается не только относительно других стран, замечает координатор программы по конкурентоспособности в России ВЭФ Алексей Праздничных: оценка в баллах улучшилась с 4,51 до 4,64.

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