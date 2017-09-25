Орешкин ожидает инфляцию в 3,2% к концу года при росте ВВП чуть более 2%

Инфляция в России составит 3,2% к концу 2017 г. при росте ВВП чуть более 2%, ожидает министр экономического развития Максим Орешкин.

«В настоящее время мы видим снижение динамики инфляции, сейчас инфляция – 3,1%, мы ожидаем, что к концу года будет 3,2%, потом постепенно вернется на 4%, целевой уровень Банка России», – сказал он, выступая на конференции региональных менеджеров Внешэкономбанка.

По его словам, в последнем месяце сформировался устойчивый тренд на межгодовые темпы роста российской экономики: «Там 2,3%, в целом по 2017 г. мы ожидаем рост чуть выше 2%».

Орешкин отметил, что из-за низкой инфляции проблемы банковского сектора «вылезли наружу». «Когда инфляция высокая, процентные ставки высокие, проблемы банковской системы очень легко не увидеть внутри – это быстрый рост номинального объема активов, поэтому плохие кредиторы легко прячутся, а плохие банки могут дольше существовать на рынке. В ситуации низкой инфляции все грехи вылезают наружу, мы видим ту ситуацию, которая сейчас складывается в банковской системе. Во многом это положительный эффект низкой инфляции, так как на рынке остаются только те банки, которые конкурентоспособны, которые прибыльны и двигаются вперед», – сказал министр.