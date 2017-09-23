Рост ВВП в августе составил 2,3%

Президент России Владимир Путин провел совещание с министром экономического развития Максимом Орешкиным и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. На встрече обсуждались текущая экономическая ситуация и меры поддержки экономики и промышленности, говорится в сообщении Кремля.

На встрече Путин заявил, что экономика России вышла на траекторию достаточно устойчивого роста.

Орешкин сообщил, что рост ВВП в августе составил 2,3%. «Рост по августу — 2,3%, он немного опускался ниже 2% в июле, плохо выглядело сельское хозяйство, в первую очередь это было связано с погодными условиями», — заявил Орешкин.

По его словам, инфляция опустилась до 3,1%, что позволяет снижать ставку Банка России, а это, в свою очередь, наращивает кредитную активность в банковской сфере.