Вместо новых бюджетных кредитов регионы получат реструктуризацию старых

Участие в программе будет добровольным, но скорей всего регионы захотят поучаствовать в реструктуризации, сказал Путин Пресс-служба президента

С января 2018 г. для регионов будет запущена программа реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов, сообщил президент Владимир Путин. Она будет рассчитана минимум на семь лет, а для отдельных регионов может растянуться на 12 лет, сказал он.

О том, что вместо бюджетных кредитов регионы смогут получить другую поддержку, «Ведомостям» рассказывали чиновники. В одобренном в понедельник правительством проекте бюджета на 2018–2020 гг. новые бюджетные кредиты не предусмотрены. Сейчас на них пока выделено 200 млрд руб. на 2017–2018 гг., а в 2019 г. – 50 млрд руб. Всего регионам из федерального бюджета выдано кредитов чуть больше чем на 1 трлн руб.

По новому механизму реструктуризации в первые два года регионы смогут погашать только 5% долга в год, рассказал Путин, это высвободит для них больше 420 млрд руб. Так, Калужская область сэкономит 15,7 млрд руб., Смоленская – 12 млрд, а Краснодарский край – 10,7 млрд руб., привел он примеры. Регионы же, которые за это время увеличат свою налоговую базу и неналоговые платежи темпами не ниже инфляции, смогут претендовать на на увеличение срока действия реструктуризации с 7 до 12 лет. К 2020 г. они должны будут погасить лишь 5% долга к 2020 г., а в дальнейшем их платеж составит по 10% ежегодно вплоть до 2029 г. «К 2029 г. остаток составит всего 5%», – сказал президент. При расчете прироста налоговой базы должны учитываться и те деньги, которые не облагаются налогами из-за региональных налоговых льгот. «Это важно, чтобы регионы продолжали работу над повышением инвестиционной привлекательности, в том числе, за счет налоговых стимулов», – объяснил Путин. Саму же методику определения эффективности предоставления льгот нужно доработать, поручил он.

Участие в программе будет добровольным, но скорей всего регионы захотят поучаствовать в реструктуризации, сказал Путин. Кроме задолженности регионов по бюджетным кредитам президент также призвал Минфин разобраться и с проблемой их коммерческих кредитов. Сбербанк решил снизить ставку по коммерческим кредитам, но за этим обращаются не все регионы, рассказал президент. «Может быть кому-то из руководителей регионов выгодно платить высокую ставку? Я внимательно посмотрю на эти примеры», – сказал Путин.

Задачей бюджетных кредитов было заменить в структуре госдолга регионов дорогие банковские кредиты. Если ставка банковского кредита – около 9%, то бюджетного – только 0,1%, рассказывал директор Fitch Владимир Редькин. По данным Счетной палаты, на 1 июля доля бюджетных кредитов в структуре госдолга регионов составляла 47,6% (всего их выдано чуть больше чем на 1 трлн руб.) против 27,7% – на банковские. Изменение структуры госдолга помогло регионам сократить расходы на его обслуживание: за первое полугодие 2017 г. они сократились на 8,7% по сравнению с первым полугодием 2016 г., сообщала Счетная палата.