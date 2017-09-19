Правительство отказалось от выдачи регионам бюджетных кредитов

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Правительство фактически призвало закредитованные регионы пересмотреть бюджетную политику Maxim Shemetov / REUTERS

С 2018 г. регионы лишатся дешевых бюджетных кредитов, которые должны были заместить дорогие коммерческие, – в таком виде согласован в понедельник правительством проект федерального бюджета.

В действующем бюджете на них выделено 200 млрд руб. в 2017–2018 гг., а в 2019 г. – 50 млрд руб. В одобренном проекте бюджета на 2018–2020 гг. они не предусмотрены.

Наращивать расходы регионам пришлось из-за выполнения майских указов президента Владимира Путина еще в 2013 г. Но рост региональных расходов совпал с замедлением экономики и падением их доходов, и регионы начали брать все больше дорогостоящих банковских кредитов – их доля в структуре госдолга выросла с 35,1% в 2012 г. до 44,6% в 2014 г. Тогда же правительство начало требовать от регионов сокращать дефицит – заменять коммерческие долги бюджетными, почти бесплатными.

Вместо бюджетных кредитов регионы смогут получить другую поддержу, знают два федеральных чиновника, но не говорят, что это за поддержка, потому что об этом уже в пятницу может объявить Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».

Регионам останутся кредиты не длиннее года на покрытие кассовых разрывов, а также два вида дотаций: на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность, говорит сотрудник аппарата правительства. «Регионы, особенно в преддверии выборов, отрезать от помощи никто не будет, взамен будут субсидии или другая компенсация», – знает региональный чиновник. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей». Комментировать вопрос преждевременно, говорит представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего региональную политику.

Сократить бюджетные кредиты правительство хочет давно, отмечает ведущий научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики Андрей Чернявский.

Но спустя пару месяцев после решения о сокращении становится очевидно, что это создает серьезные риски для регионов, вспоминает Наталья Зубаревич из Независимого института социальной политики: в июле 2017 г. правительство добавило регионам еще почти 100 млрд руб. в виде кредитов.

Бюджетный кредит – очень важный инструмент для балансировки региональных бюджетов и экономической политики, говорит директор Fitch Ratings Владимир Редькин: во многом кредиты были целевые, например на строительство дорог. Экономили регионы ежегодно около 10% долга, продолжает он: если ставка банковского кредита – около 9%, то бюджетного – только 0,1%. Но свою задачу – заменить в структуре госдолга дорогие банковские кредиты – бюджетные кредиты уже выполнили, уверен Чернявский. По данным Счетной палаты, на 1 июля доля бюджетных кредитов в структуре госдолга регионов составляла 47,6% (всего их выдано чуть больше чем на 1 трлн руб.) против 27,7% – на банковские. Изменение структуры госдолга помогло регионам сократить расходы на его обслуживание: за первое полугодие 2017 г. они сократились на 8,7% по сравнению с первым полугодием 2016 г., сообщала Счетная палата.

Но резкое сворачивание программы будет слишком тяжелым для многих регионов, предупреждает Редькин: есть регионы, у которых на бюджетные кредиты приходится половина долга, у многих это треть всего долга. Так, Тамбовской области придется выплатить в 2018 г. федеральному бюджету 3 млрд руб. – если для этого области придется искать деньги в банках, это может стать непосильно большой нагрузкой для региональных финансов. Пока же восстановление регионов проходит очень неравномерно, предупреждает Чернявский: в 38 регионах по-прежнему зафиксирован дефицит бюджета, у большинства регионов с проблемами с бюджетной сбалансированностью в первом полугодии 2017 г. были такие же проблемы и в 2016 г.

Идеальным для должников, но несправедливым по сути было бы списание долга, считает Редькин, но вряд ли правительство на это пойдет.

Более реальный вариант – пролонгировать все кредиты по формуле 10 на 10: отсрочка на 10 лет и последующее погашение равными долями по 10% в следующие 10 лет, говорит Редькин, примерно такой подход применялся при реструктуризации кредитов Татарстану и Краснодарскому краю.

В подготовке статьи участвовала Ольга Адамчук