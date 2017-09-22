Мобильная экономика составила 3,8% ВВП России

К 2021 году она должна опередить страхование и сельское хозяйство по вкладу в экономику

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Основными факторами роста мобильной экономики РАЭК называет бизнес операторов связи и провайдеров интернет-услуг Андрей Гордеев / Ведомости

Вклад мобильной экономики в общую экономику страны составляет 3,8% ВВП, или 3,2 трлн руб., гласит совместный отчет Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), исследовательского агентства и OC&C и Google. Они имеют в виду экономику на основе мобильного интернета — речь идет как об инфраструктуре и бизнесе операторов связи, так и о разработке мобильных приложений, интернет-коммерции.

По вкладу в ВВП мобильная экономика идет вровень со здравоохранением, обгоняет отрасль водо- и газоснабжения (3,1% ВВП), образования (2,6% ВВП), гостиничный бизнес и общественное питание (0,8% ВВП). По прогнозу РАЭК, к 2021 г. вклад мобильной экономики вырастет до 4,7%, что позволит ей обогнать страховую отрасль, а также сельское и лесное хозяйство, пишут в своем отчете аналитики РАЭК. А добыча полезных ископаемых и операции с недвижимостью по-прежнему остаются недосягаемыми для мобильной экономики.

Основными факторами роста мобильной экономики РАЭК называет бизнес операторов связи и провайдеров интернет-услуг. По итогам 2016 г. их вклад в общий показатель составил 65%, но к 2021 г. он должен снизиться примерно до 58%, пишет РАЭК. Также росту мобильной экономики способствует проникновение абонентов мобильной связи на уровне 178%: владельцы смартфонов активно потребляют услуги магазинов приложений и соцсетей, пишет РАЭК. Согласно отчету мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле, чем в США, и почти втрое дешевле, чем в Германии. А по числу скачиваемых приложений Россия является пятой страной в мире.

Отдельно РАЭК отмечает вклад мобильной экономики в борьбу с безработицей. За время экономического спада (2014-2016 гг.) количество безработных увеличилось на 0,9 млн человек, ссылается РАЭК на данные Росстата, но в 2016 г. 1,2 млн человек устроились на работу в отраслях мобильной экономики. По прогнозу РАЭК, в ближайшие пять лет мобильная экономика создаст 430 000 рабочих мест, причем быстрее всего занятость будет расти у небольших компаний.