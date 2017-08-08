ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: По 5 млн на цифровую экономику

Бизнес проконтролирует исполнение программы по развитию цифровой экономики

Для этого частные и государственные компании создадут некоммерческое партнерство. За участие в нем каждый заплатит по 5 млн рублей

В начале июля Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте собирался, чтобы обсудить программу развития цифровой экономики. Он решил, что для управления программой нужно учредить автономную некоммерческую организацию (АНО). Это следует из протокола заседания совета, размещенного на сайте Кремля. В документе говорится, что АНО должны учредить Сбербанк, «Ростелеком», «Ростех», «Росатом», фонд «Сколково», Агентство стратегических инициатив. Сейчас перечень участников расширяется: в число учредителей могут войти интернет-холдинги Mail.ru Group и «Яндекс», операторы связи МТС и «Мегафон», разработчики программного обеспечения 1С и «Открытая мобильная платформа» основателя холдинга ЕСН Григория Березкина. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к учредителям АНО. Они также уточняют, что в состав организации войдет представитель правительственной подкомиссии по цифровой экономике и представитель Минкомсвязи.

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