От редакции
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: От редакции: Цифровая угроза

Цифровая угроза

Почему хромает борьба с киберпреступностью

Число преступлений в цифровой среде – киберпреступлений, они же киберкражи денег и информации, – за последние три года возросло на 75%. Такие данные со ссылкой на опрос предпринимателей приведены в подписанной в понедельник премьером Дмитрием Медведевым программе «Цифровая экономика России».

По данным Group-IB, в 2016 г. основными целями киберпреступников стали банки и владельцы смартфонов на Android (рост суммы хищений на 300–471%). Как сообщал Центробанк, который собирает информацию о киберкражах средств у банков, в 2016 г. у финансовых организаций киберпреступниками было похищено 2,2 млрд руб., в 2015 г. – 1,37 млрд руб.

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