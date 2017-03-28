Украденные через интернет деньги отсудить не удается

Ответчиком по большинству исков (140) были Сбербанк и его подразделения

За год до суда дошли лишь 194 случая, большинство решений – в пользу банков

В прошлом году российские суды разрешили 194 спора между банками и их клиентами о возмещении ущерба от использования систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО, сюда входят интернет- и мобильный банкинг и платежи с пластиковых карт). В 81% случаев (158 исков) суды полностью отказывали истцам. Итоги судебной практики подвела RTM Group, занимающаяся юридическим сопровождением информационной безопасности.