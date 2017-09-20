Минфин оценил влияние повышения топливных акцизов на инфляцию

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Инициатива повысить акцизы на топливо принадлежит Минфину Д. Абрамов / Ведомости

Вклад в инфляцию от повышения акцизов на топливо в 2018 г. будет менее 0,1 п.п., сообщил представитель Минфина в ответе на запрос «Ведомостей».

Внеплановое повышение акцизов на бензин и дизельное топливо в два этапа было окончательно одобрено правительством вместе с проектом бюджета в понедельник – по 50 коп. с 1 января и с 1 июля 2018 г. Это существенно большее повышение, чем предусмотрено сейчас Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, т. е. примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива.

Срок полного переноса акцизов в цену на АЗС в последние годы варьировался от 1 до 14 месяцев, комментировал ранее директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Есть рыночные риски роста цен до конца 2017 г. на 2,8 руб. за 1 л., цитировал федеральный чиновник письмо Минэнерго в Минфин и аппарат правительства, и даже при одной только индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 г. психологически важные 40 руб. Повышение акцизов на топливо «повлияет на динамику цен, но есть основания рассчитывать», что она будет близкой к инфляции (прогноз Минэкономразвития - 4% - «Ведомости»), говорил замруководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин (его слова по «Интерфаксу»).

Рост акцизов не создает большого риска для инфляции, отмечал главный экономист ING Дмитрий Полевой, но то, что правительство в последний момент перед внесением бюджета принимает такое решение, – нехороший знак: лоббистский напор усиливается, любые решения могут быть изменены в любой момент.

Инициатива повысить акцизы на топливо принадлежит Минфину, следует из ответа представителя Минтранса на вопросы «Ведомостей». Ранее несколько чиновников говорили, что инициатива исходит из Минтранса. Минтранс просил увеличить финансирование дорог, и Минфин предложил повысить акциз, отмечает чиновник еще одного министерства.

«Согласованное всеми ведомствами предложение об увеличении акцизов одобрено правительством и учтено в проекте федерального бюджета на 2018-2020 гг.», - лаконичен представитель Минфина.

Дополнительные доходы бюджетной системы от повышения акцизов с 1 января составят 40 млрд руб., а от обоих повышений в 2018 г. – 55 млрд, указывает представитель Минфина, из них 29 млрд руб. будут направлены в региональные дорожные фонды, остальное - в федеральный дорожный фонд.

«Инициатива, предложенная Минфином, позволит обеспечить доходы региональных дорожных фондов не ниже уровня 2017 г.», – указывает представитель Минтранса. Часть средств от акцизов на топливо сегодня направляется на нужды федерального бюджета, в том числе для выполнения майских указов президента, финансирования инфраструктуры Крыма и Калининграда, отмечает он. Деньги нужны, в частности, на строительство трасс «Приморское кольцо» в Калининградской области и «Таврида» в Крыму, рассказывали ранее чиновники.