Правительство одобрило внеплановое повышение акцизов на топливо

Министр финансов Антон Силуанов Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство одобрило повышение акцизов на топливо на 50 коп. за 1 л в два этапа - с 1 января и 1 июля, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, дополнительные доходы бюджета составят 40 млрд руб., передает «Интерфакс».

Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, т. е. примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива.

По словам Силуанова, собранные средства будут направлены на строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калиниграде, на Дальнем Востоке. «Эти деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры наших автомобилистов», - подчеркнул он (цитата по RNS).

«Общий объем повышения акцизов на 50 коп. по дизелю и по бензину оценивается примерно в размере 40 млрд руб», - добавил Силуанов. Отвечая на вопрос, как это повышение скажется на повышении налогового бремени на экономику, Силуанов пояснил, что они будут скомпенсированы за счет других налоговых решений, снижающих нагрузку.

Замминистра финансов Илья Трунин ранее сообщал ТАСС, что повышение акцизов на топливо даст бюджету порядка 60 млрд руб. в 2018 г. и по 80 млрд руб. в 2019-2020 гг.

О планах правительства дополнительно поднять акцизы на топливо ранее рассказали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников. Из-за повышения акциза на 50 коп. 1 л топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 коп., цитировал федеральный чиновник письмо Минэнерго в Минфин и аппарат правительства. По его словам, есть еще рыночные риски роста цен до конца 2017 г. на 2,8 руб. за 1 л. При индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 г. психологически важные 40 руб., цитировал он письмо.

В августе стало известно, что рост цен на бензин в России опередил инфляцию примерно в два раза.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее выступила с идеей отменить транспортный налог, повысив акцизы на бензин. По ее мнению, повышение акцизов на топливо является более справедливой мерой, чем транспортный налог. Минфин не планирует предлагать отменять транспортный налог, отмечал Трунин.

С 1 июня 2016 г. в России изменились нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты. В федеральный бюджет такие доходы поступают по нормативу 12%, в бюджеты субъектов - по нормативу 88%. До этого 100% доходов от акцизов на нефтепродукты (автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей) зачислялись в региональные бюджеты.