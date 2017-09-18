Правительство может внепланово повысить акцизы на топливо

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Южные трассы требуют дополнительного финансирования – его предоставят автолюбители на заправках Владимир Смирнов / ТАСС

Решение дополнительно поднять акцизы на топливо принято на бюджетных совещаниях в правительстве. Произойти повышение должно в два этапа – по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля, рассказали несколько федеральных чиновников.

Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, т. е. примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива.

Дополнительные доходы бюджетной системы составят 55–60 млрд руб., говорят чиновники. Около 60 млрд, оценивает директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов, плюс к тем 25 млрд руб., которые бюджет получит от индексации акцизов на инфляцию.

Из-за повышения акциза на 50 коп. 1 л топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 коп., цитирует федеральный чиновник письмо Минэнерго в Минфин и аппарат правительства, а есть еще рыночные риски роста цен до конца 2017 г. на 2,8 руб. за 1 л. При индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 г. психологически важные 40 руб., цитирует он письмо. Минэнерго предлагает повышать акцизы 1 апреля и 1 сентября, дополнительные доходы составят 39 млрд руб.

Представители Минфина, Минэнерго, Минтранса, вице-премьеров Аркадия Дворковича и Дмитрия Козака либо не ответили на запрос, либо отказались от комментариев, ссылаясь, в частности, на то, что бюджет еще не утвержден правительством. Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева, не комментирует бюджет до его рассмотрения в понедельник на правительстве.

Один из чиновников говорит: решение предварительное, но вряд ли в понедельник изменится.

Растет цена «Тавриды» Правительство выделит на «Тавриду» в 2018 г. более 14 млрд руб., говорил Медведев. Трасса сильно подорожала: с 85 млрд руб. в марте 2016 г. до 140 млрд сейчас, по словам министра транспорта Максима Соколова (без учета севастопольской части трассы).

Могут учесть политические риски накануне выборов и решение пересмотреть, допускает другой чиновник: странно бороться с инфляцией, повышать МРОТ до прожиточного минимума и одновременно принимать решения, которые будут способствовать росту цен.

Срок полного переноса акцизов в цену на АЗС в последние годы варьировался от 1 до 14 месяцев, отмечает Борисов.

Рентабельность переработки очень низкая, повышение акцизов критическим образом касается всех – производители топлива полностью или практически полностью заложат его в стоимость конечной продукции, уверен человек в одной из нефтяных компаний.

Рост акцизов не создает большого риска для инфляции, отмечает главный экономист ING Дмитрий Полевой, но то, что правительство в последний момент перед внесением бюджета принимает такое решение, – нехороший знак: лоббистский напор усиливается, любые решения могут быть изменены в любой момент.

Представители нефтяных компаний не говорят, как повышение акцизов скажется на них. Если внешние цены на нефтепродукты продолжат расти, а рубль не будет пропорционально укрепляться, то в условиях низкого спроса (особенно зимой) перенести акцизы максимально быстро будет практически невозможно, уверен Борисов. При наиболее неблагоприятном для отрасли сценарии маржа среднего российского НПЗ может снизиться с текущих 1400 до 1000–1100 руб. за 1 т, прогнозирует он.

Инициатива исходит от Минтранса, которому нужны деньги, в частности, на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области, говорят несколько чиновников. Об этом писала и газета РБК. Другой претендент на деньги – трасса «Таврида» в Крыму, указывает чиновник финансово-экономического блока. Представители глав Калининградской области и Крыма не смогли в воскресенье ответить на вопросы «Ведомостей».

Прибавка к федеральному дорожному фонду может пойти на «Тавриду» и «Приморское кольцо», остальное – региональным дорожным фондам, замечает гендиректор Infranews Алексей Безбородов. Есть поручение президента увеличить в доходах от топливных акцизов долю регионов, напоминает федеральный чиновник. С 2015 г. она сокращалась, а федеральная выросла с 0 до 38,3% в этом году и достигнет в 2018 г. 42,6%. Президент Владимир Путин поручал проработать возможность с 2019 г. вернуть регионам акциз на топливо: иначе будем на телегах там ездить. За счет акцизов федеральный бюджет частично помогает регионам с общефедеральными проектами, объяснял тогда министр финансов Антон Силуанов, передача части доходов регионам создаст проблемы для федерального бюджета. Чтобы их не было, и пришлось повышать акциз, считает один из чиновников. Будет ли меняться федеральная доля в Бюджетном кодексе, выяснить не удалось. По нынешним нормам из дополнительных доходов регионам достанется около 35 млрд руб.

В подготовке статьи участвовали Ольга Адамчук, Елизавета Базанова, Маргарита Папченкова