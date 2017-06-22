Путин поручил перераспределить доходы от акцизов на топливо в пользу регионов

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву поскорее решить вопрос о перераспределении акцизов на топливо в пользу региональных бюджетов. Как передает ТАСС, он заявил это на совещании с членами правительства 22 июня.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство подготовит предложения по передаче акцизов на топливо регионам в полном объеме, но при этом учтет интересы федерального бюджета. «Мы сейчас готовим предложения по налоговым изменениям, и в рамках этих предложений по совершенствованию налоговой системы мы могли бы отрегулировать этот вопрос, передав в конечном счете акцизы в полном объеме в региональные бюджеты, но и не ущемив интересов федерального бюджета, потому что перед нами тоже стоят существенные задачи», - сказал он.