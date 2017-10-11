Кудрин счел неизбежным повышение налоговой нагрузки при нефти по $40 в бюджете

Сохранение цены нефти $40 за баррель в трехлетнем бюджете России на 2018 -2020 гг. неизбежно влечет повышение налоговой нагрузки, заявил журналистам руководитель ЦСР Алексей Кудрин на MOEX Forum 2017 в Нью-Йорке.

«Повышение налоговой нагрузки неизбежно при сохранении цены в бюджете в $40 за баррель. У нас доходная база сокращается. Она не только сократилась из-за снижения цены за баррель нефти со $100 до $50, но она и дальше будет сокращаться, даже в условиях стабильных цен на нефть. Получается, у нас выбор: повышение налогов или смягчение бюджетного правила», - сказал Кудрин.

«Цена $40 за баррель нефти, заложенная в бюджете, жесткая, она могла бы быть $45. Мы должны не на сегодняшнюю цену ориентироваться, а на цену в среднесрочной перспективе . Большинство агентств дают консенсус-прогноз выше сегодняшней цены . Я не считаю, что надо раньше времени сокращать расходы, когда от них зависит экономический рост», - добавил он.

Кудрин напомнил, что новый трехлетний бюджет предполагает сокращение по всем секторам: "Примерно сокращение должно произойти чуть меньше чем на 2% ВВП, я даже затрудняюсь сказать, когда у нас за 16 лет такой жесткий вариант сокращения осуществлялся. Такого периода по жесткости не было". В то же время он считает бюджет в целом сбалансированным.