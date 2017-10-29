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Экономика
Новости

Силуанов заявил о готовности России обсуждать с Украиной долг в $3 млрд

ТАСС
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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной о долге в $3 млрд. «Основное условие — это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг, это $3 млрд, и наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов», — сказал Силуанов в эфире канала «Россия 1».

По словам министра, у России есть все основания рассчитывать на возврат долга Украиной. «Есть решение Высокого суда Лондона, в начале следующего года будет рассматривать апелляционная инстанция. Уверен, что будут приняты объективные решения и у нас появятся все основания для того, чтобы истребовать с нашего соседа выполнения своих обязательств», — считает Силуанов.

В декабре 2013 г. Россия на средства фонда национального благосостояния выкупила еврооблигации Украины на $3 млрд. В декабре 2015 г. правительство Украины ввело мораторий на выплату долга. Весной 2017 г. Высокий суд Лондона согласился с наличием у Украины обязательств по еврооблигациям.

Политика
Новости

Николая Ляскина отпустили из ОВД без протокола

Ведомости
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Координатора московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина отпустили из ОВД без протокола. Об этом он сообщил в Twitter. «Просто продержали в ОВД 3 ч», — написал Ляскин.

Сегодня сторонники Навального проводили в Москве акцию «От двери к двери». Рядом со станцией метро «Улица 1905 года» были задержаны Ляскин, его заместитель Виталий Серуканов и юрист Дмитрий Волов.

«Полиция совсем обезумела, просто задерживают за то, что собрались. Но это не помешает провести ОДД в Москве», — прокомментировал задержание Ляскин.

Технологии
Новости

Telegram в октябре заблокировал более 8500 каналов за связь с терроризмом

Ведомости
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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер в октябре заблокировал более 8500 каналов, связанных с терроризмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Telegram никогда не поддавался давлению со стороны чиновников, которые хотели, чтобы мы проводили политическую цензуру. Свобода слова — одна из ценностей, которую мы отстаиваем последние 11 лет, сначала в России, а затем и во всем мире. Конечно, существуют правила, которые администраторы Telegram должны уважать, например Telegram ToS запрещает публично пропагандировать насилие в любой форме. Вот почему только в октябре этого года мы заблокировали более 8500 каналов, связанных с терроризмом», — написал Дуров.

Он привел в пример один иранский Telegram-канал, который призывал бросать камни в окна зданий и транспортных средств (школ, храмов, автобусов) и снимать это на камеру. «Мы связались с администраторами канала и попросили их прекратить этот конкурс вандализма», — говорится в сообщении. Когда требование было проигнорировано, канал был заблокирован, заключил Дуров.

«Поощрять насилие и призывать к действиям, которые могут нанести ущерб невинным людям, неправильно», — добавил основатель Telegram.

Стиль жизни
Новости

«Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:0

Ведомости
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Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче 15-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Голы в ворота «Зенита» забили полузащитники Джефферсон Фарфан на 57-й и 69-й минутах матча и Алексей Миранчук на77-й.

На данном этапе «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата (32 очка), «Зенит» занимает 2-е место (29 очков).

В следующем туре «Локомотив» 5 ноября примет у себя московский ЦСКА, «Зенит» в этот же день сыграет на выезде с казанским «Рубином».

Политика
Новости

Полиция опровергла информацию о захвате воинской части под Одессой

Ведомости
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Представитель управления национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк опроверг информацию о захвате воинской части под Одессой. По его словам, на место приехали обычные строители и начали работы возле территории базы.

Ранее в командовании воздушных сил ВСУ сообщили, что утром в воскресенье 40 человек в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват воинской части в Одессе. Неизвестные в балаклавах якобы частично демонтировали ограждение военной части А3571 и вывезли военное имущество.

«Полицейские выехали на место и обнаружили, что, во-первых, строительные работы, о которых идет речь, проходят на прилегающей к военной части территории, то есть за ее границами. У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления. Кроме этого, обследовав камеры и изучив материалы, мы выяснили, что это не "титушки" или неустановленные лица в балаклавах, а обычные строители, которые обустроили свой забор с помощью техники», — сказал Форостяк в эфире канала «112 Украина».

Он также уточнил, что имущество, которое якобы вывезли неизвестные захватчики, на самом деле является строительным мусором. Никакого производства полиция не открывала, заключил Форостяк.

Политика
Новости

Саакашвили призвал к досрочным выборам президента Украины

Интерфакс / Ведомости
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Лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили, выступая на народном вече у здания Верховной рады, призвал к досрочным выборам президента Украины. Он заявил, что если Верховная рада и Петр Порошенко не хотят слышать требования протестующих, они должны уйти.

При этом Саакашвили подчеркнул, что участники акции не готовят государственный переворот. Политик также предложил, чтобы выборы президента Украины прошли по новому механизму с использованием праймериз.

Сегодня у здания Рады проходит созванное Саакашвили народное вече. Как передает корреспондент «Интерфакса», на площади Конституции собралось около 500-700 людей разного возраста. Митинг проходит спокойно.

Политика
Новости

В Одессе неизвестные в балаклавах пытались захватить воинскую часть

Ведомости
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Утром в воскресенье 40 человек в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват воинской части в Одессе, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на начальника пресс-центра командования воздушных сил ВСУ Романа Юрчило.

По его словам, неизвестные в балаклавах частично демонтировали ограждение военной части А3571 и вывезли военное имущество.

«Об этих людях пока ничего не известно… Пока захват объекта остановлен, идет выяснение обстоятельств. Эта земля является землей министерства обороны Украины. На этой земле находятся военные объекты воздушных сил, поэтому, несомненно, мы будем защищать свой объект», — заявил Юрчило.

На месте происшествия работают военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования «Юг» воздушных сил вооруженных сил Украины.

Политика
Новости

В Киеве проходит организованное Саакашвили народное вече

РИА Новости / Ведомости
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У здания Верховной рады в Киеве проходит народное вече, организованное лидером партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили. В нем принимают участие около 400 человек, передает «РИА Новости».

Перед собравшимися выступают соратники Саакашвили. Сам он намерен выдвинуть новые требования к президенту Украины Петру Порошенко.

Участники вече держат флаги «Организации украинских националистов» (боевое крыло ОУН, «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России) и национальные флаги Украины.

Накануне Саакашвили сообщил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готовит документы, необходимые для его ареста и экстрадиции в Грузию.

Политика
Новости

Задержан координатор московского штаба Навального Николай Ляскин

Ведомости
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В Москве рядом со станцией метро «Улица 1905 года» задержали координатора столичного штаба Алексея Навального Николая Ляскина, его заместителя Виталия Серуканова и юриста Дмитрия Волова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидцев.

Задержанных доставили в ОВД «Пресненский». По словам очевидца, «человек 10 заводили их в автобус».

Серуканов сообщил, что им пока ничего не вменяют. «Полковник Кочурков пообещал 3 ч проверять нас на причастность к ранее свершенным преступлениям… Говорят, надо опрос провести. На какую тему — пока затрудняются сказать», — написал он в Twitter.

«Полиция совсем обезумела, просто задерживают за то, что собрались. Но это не помешает провести ОДД в Москве», — написал Ляскин в Twitter. ОДД — акция «От двери к двери», которую сегодня проводят в Москве сторонники Навального.

Политика
Новости

В Берлине объявлен режим ЧС из-за урагана «Герварт»

ТАСС / Ведомости
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Утром в воскресенье в столице Германии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Герварт», сообщается на странице пожарной службы Берлина в Twitter. Ветер валит деревья, срывает рекламные щиты. Жителей города просят по возможности не выходить на улицу.

Частично прекращено железнодорожное сообщение. Ограничения коснулись Берлина, Гамбурга и еще шести федеральных земель. В некоторых районах перекрыты автострады, прервано электроснабжение. О погибших и раненых пока не сообщается.

Политика
Новости

Минобороны опубликовало видео с новым многоцелевым истребителем Су-30СМ

РИА Новости / Интерфакс / Ведомости
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Министерство обороны России опубликовало видео, на котором демонстрируются возможности нового двухместного многоцелевого истребителя Су-30СМ. Самолет способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Маневренность и летные качества Су-30СМ позволяют пилотам выполнять самые сложные фигуры одиночного и группового пилотажа, такие как «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова».

Два новых истребителя Су-30СМ поступили в авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) в Курске. «Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет протяженностью более 5000 км», — сказали в пресс-службе ЗВО.

Политика
Новости

Правительство Испании предложило Пучдемону участвовать в выборах

BBC / Ведомости
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Официальный представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго заявил, что в Мадриде приветствовали бы решение бывшего главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона участвовать в новых выборах.

«Каталонцы смогут высказаться, что они чувствует в связи со всем, что произошло за последний год. Включая все случаи нарушения закона и попытки поставить себя выше закона», — сказал Мендес де Виго.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии, возглавляемый Пучдемоном, и передал управление автономией вице-премьеру страны Сорайе Саэнс де Сантамарии.

Пучдемон отказался признавать решение властей Испании и призвал жителей автономии к «демократическому сопротивлению». По его словам, каталонцы должны «мирным способом» защищать независимость.

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