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Силуанов заявил о готовности России обсуждать с Украиной долг в $3 млрд

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной о долге в $3 млрд. «Основное условие — это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг, это $3 млрд, и наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов», — сказал Силуанов в эфире канала «Россия 1».

По словам министра, у России есть все основания рассчитывать на возврат долга Украиной. «Есть решение Высокого суда Лондона, в начале следующего года будет рассматривать апелляционная инстанция. Уверен, что будут приняты объективные решения и у нас появятся все основания для того, чтобы истребовать с нашего соседа выполнения своих обязательств», — считает Силуанов.

В декабре 2013 г. Россия на средства фонда национального благосостояния выкупила еврооблигации Украины на $3 млрд. В декабре 2015 г. правительство Украины ввело мораторий на выплату долга. Весной 2017 г. Высокий суд Лондона согласился с наличием у Украины обязательств по еврооблигациям.