Россия не получит долг от Украины до следующего года Lefteris Pitarakis / AP

Россия сможет взыскать с Украины долг по еврооблигациям на $3 млрд, но только после рассмотрения апелляции Киева апелляционным судом, решил Высокий суд Лондона.

Россия купила еврооблигации Украины в декабре 2013 г. на средства фонда национального благосостояния (ФНБ), та должна была погасить их в декабре 2015 г., но в итоге признала, что не заплатит.

На выгодных условиях Частные кредиторы согласились списать 20% основной суммы долга, а выплаты оставшихся $15,5 млрд отложить до 2019 г. Предполагалось заменить 14 выпусков еврооблигаций и три гарантированных государством кредита со средневзвешенной купонной ставкой 7,22% годовых девятью примерно равными новыми выпусками евробондов со ставкой 7,75%. Также кредиторы должны были получить новые бумаги, купон по которым будет выплачиваться в 2021-2040 гг. и будет зависеть от состояния экономики Украины.

До этого минфин Украины договорился о реструктуризации внешнего долга на $18 млрд с комитетом кредиторов, владеющих пакетом на $9 млрд, к этим бумагам были отнесены гособлигации 2005–2013 гг., включая выкупленные в 2013 г. Россией.

Россия предлагала реструктурировать долг Украины на три года: в 2015 г. готова была отказаться от денег, а в 2016–2018 гг. – получать по $1 млрд. Киев же настаивал на реструктуризации российского долга на общих с частными кредиторами условиях (см. врез), а затем направил Минфину новые предложения, от которых Россия отказалась и подала иск в Высокий суд Лондона. Россия потребовала погасить еврооблигации на $3 млрд, выплатить купон на $75 млн, проценты, начисленные с декабря 2015 г., а также компенсировать судебные расходы.

В конце марта Высокий суд Лондона поддержал иск и обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций – $3 млрд, невыплаченный купон на $75 млн и начисляемые на эти суммы штрафные проценты. В среду суд уточнил свое решение и утвердил сумму, которую должна выплатить Украина. По основному долгу процентная ставка составит 8% годовых, по невыплаченному купону – трехмесячная LIBOR в долларах плюс 2% годовых. Штрафные проценты будут выплачиваться с 21 декабря 2015 г. до даты полного исполнения обязательств. «Каждый день просрочки будет стоить бюджету Украины более $673 000», – отметил представитель российского Минфина.

Высокий суд Лондона также обязал Украину возместить России часть расходов на судебное разбирательство – 2,8 млн фунтов. Половину этой суммы Киев должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 г.

Но получить деньги Россия сейчас не сможет. В июне Украина подала апелляцию на решение суда. А в среду Высокий суд подтвердил, что сначала должны состояться слушания по ней (в январе 2018 г.). Россия сможет требовать от Украины возместить расходы, понесенные из-за неисполнения обязательств по еврооблигациям, лишь после того, как будет вынесено решение по апелляции. Текст решения суда пока не опубликован.

Высокий суд ожидаемо продлил действие принятого им решения до вынесения вердикта по апелляции, отметил представитель российского Минфина. Но существующих фактов достаточно, чтобы апелляция в споре поддержала Россию.