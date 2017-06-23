Украина подала апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед Россией

Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге перед Россией в $3 млрд, передает ТАСС.

«Сегодня минфин Украины подал от имени страны в английский Апелляционный суд необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения английского суда, принятого 29 марта 2017 г. судьей Блэром в судебном процессе по еврооблигациям на сумму $3 млрд (так называемый "российский долг")», - говорится в сообщении.

Ведомство рассчитывает на выигрыш в Апелляционном суде. Слушания апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 г.

29 марта Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство России об ускоренном порядке рассмотрения дела.