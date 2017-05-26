Россия требует от Украины $325 млн за невыполнение решения суда о выплате $3 млрд долга

Россия требует от Украины $325 млн за приостановку выполнения решения суда Лондона о выплате $3 млрд долга, передает Bloomberg. Новое требование было выдвинуто доверенным лицом России во время заседания суда.

Объем претензии рассчитан как сумма платежей, которые Украина перечислила бы России, если бы согласилась на реструктуризацию ценных бумаг вместе с другими держателями украинских евробондов.

Украина в декабре 2015 г. допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 г. на средства фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Власти Киева предлагали Москве реструктуризировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. Кремль отказался, напомнив о суверенном характере задолженности.

Украина должна была погасить долг до 1 января 2016 г., но в декабре 2015 г. украинские власти ввели мораторий на его обслуживание. 17 февраля 2016 г. Минфин подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Киев собирается оспорить решение Высокого суда Лондона. Суд дал разрешение на подачу апелляции.