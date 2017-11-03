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Орешкин предсказал ужесточение политики ФРС США

Министр финансов России Максим Орешкин считает, что новому главе Федеральной резервной системы (ФРС) США придется работать в непростых условиях и ужесточать денежно-кредитную политику. «Чтобы предотвратить ускорение инфляции, ФРС США может быть вынуждена серьезнее ужесточить политику, чем сейчас ожидают участники рынка», — цитирует Орешкина ТАСС.

По мнению министра, это вызовет волатильность на глобальных рынках, но не окажет влияния на экономику России, которая в последние годы стала более устойчивой к колебаниям внешней конъюнктуры. «Ключевую роль здесь сыграли структурные макроэкономические преобразования — переход к таргетированию инфляции, введение бюджетных правил, проведение правительством операций на внутреннем валютном рынке», — считает Орешкин.

2 ноября президент США Дональд Трамп номинировал на должность председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который с 2012 г. является членом совета управляющих ФРС. Если сенат одобрит его кандидатуру, Пауэлл сменит на этом посту Джанет Йеллен, чьи полномочия истекают в феврале 2018 г.