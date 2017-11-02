Трамп выдвинул кандидата на пост председателя ФРС

Джером Пауэлл может стать председателем ФРС Andrew Harrer / Bloomberg

Президент США Дональд Трамп номинировал на должность председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который с 2012 г. является членом совета управляющих ФРС. Об этом президент объявил в четверг перед началом делового визита в Азию, передает AP. Если сенат одобрит его кандидатуру, Пауэлл сменит на этом посту Джанет Йеллен, чьи полномочия истекают в феврале 2018 г.

В свою очередь Пауэлл заявил, что он горд, что может послужить США, передает Bloomberg.

В 1980-х гг. Пауэлл был юристом и инвестбанкиром. В начале 1990-х гг. работал в министерстве финансов, а с 1997 по 2005 г. был партнером фонда прямых инвестиций Carlyle. В феврале ему исполнится 65 лет. Будучи заядлым велосипедистом, он регулярно добирается до ФРС на этом виде транспорта, отмечает Financial Times.

Пауэлл, юрист по образованию, может стать первым за 30 лет председателем ФРС, не имеющим докторской степени по экономике. Сет Карпентер, экономист UBS, однако, не считает это недостатком. Пауэлл может со «здоровым скептицизмом» относиться к моделям, которыми любят оперировать экономисты, но при этом учитывать их при принятии решений, полагает Карпентер. «Неэкономист способен оценить достоинства моделей, но при этом не стать их рабом», – сказал он FT.

Пауэлл – сторонник центристской денежной политики, и в последние годы он в основном соглашался с осторожным подходом Йеллен к повышению процентных ставок и сокращению активов на балансе ФРС. Поэтому ожидается, что он продолжит нынешнюю политику центробанка. На торгах в четверг, после того как The Wall Street Journal накануне сообщила, что Трамп планирует номинировать Пауэлла, курс доллара немного снизился по отношению к валютной корзине, так как от других кандидатов инвесторы могли ждать более жесткой денежной политики.

Джанет Йеллен возглавила ФРС в 2014 г., став первой женщиной на этом посту. Во время предвыборной кампании Трамп критиковал Йеллен, обвиняя ее в сговоре с предыдущим президентом Бараком Обамой с целью сохранять процентные ставки низкими. Но после избрания стал хвалить ее работу, и она вошла в число пяти кандидатов на пост председателя ФРС, которых рассматривал президент.

ФРС в декабре 2015 г. начала постепенно повышать процентные ставки, находившиеся около нуля в течение семи лет после финансового кризиса. В среду ФРС оставила процентные ставки без изменений на уровне 1-1,25%, дав понять, что в декабре может повысить их еще раз. Кроме того, в октябре ФРС начала медленно сокращать свой портфель активов, достигший в результате программы денежного стимулирования $4,5 трлн.

Выбор в пользу Пауэлла может быть обусловлен тем, что он может изменить регуляторную политику ФРС, пишет WSJ. Он высказывался за смягчение некоторых правил, принятых центробанком и другими ведомствами для регулирования финансового сектора после кризиса. В частности, Пауэлл предлагал смягчить правило Волкера, запрещающее банкам совершать рискованные торговые операции с использованием собственных средств, и сделать стресс-тесты банков менее строгими. Таким образом, Пауэлл объединяет в себе нужные Трампу качества, отмечает зампредседателя Evercore ISI Кришна Гуха. «Он обеспечит продолжение осторожной и относительно мягкой денежной политики Йеллен, но в то же время является республиканцем, который в гораздо большей степени склонен пересмотреть некоторые из посткризисных регулирующих норм», – говорит Гуха.

Назначение Пауэлла станет первым случаем с 1978 г., когда новый президент не попросит действующего председателя центробанка остаться на второй срок. Полномочия же Йеллен в совете управляющих ФРС истекают только в 2024 г., и она не исключала, что останется в нем после ухода с поста председателя. Такое уже случалось раньше, когда Марринер Экклс продолжал находиться в совете три года после того, как перестал быть председателем ФРС в 1948 г.

У Пауэлла не должно возникнуть проблем с одобрением его кандидатуры сенатом, пишет FT. Хотя он и подвергался критике некоторых республиканцев за свою позицию в совете управляющих ФРС, его поддерживает министр финансов Стивен Мнучин. «У Пауэлла очень убедительный и непритязательный стиль», – отмечает президент Института международных финансов Тим Эдамс.