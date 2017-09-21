Как ставка ФРС будет влиять на рубль до конца года

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Евгений Разумный / Ведомости

На вчерашнем заседании ФРС ожидаемо оставила базовую процентную ставку без изменений — на уровне 1-1,25%. После появления этих новостей доллар резко укрепился к остальным валютам. По сравнению с ним рубль за минуту подешевел сразу на 30 коп., до 58,18 руб. за доллар. Дешевели и остальные валюты развивающихся стран. С открытия четверга рубль продолжил падать к американской валюте: в начале торгов доллар стоил 58,28 руб. Выше 58 руб. он не поднимался с конца августа.

Федрезерв в 2017 г. повышал ставку дважды: в марте - до 0,75-1% годовых, а в июне - до 1-1,25%. По-прежнему в ФРС прогнозируют еще одно повышение ставки в этом году - до среднего уровня в 1,375% годовых, что также соответствует ранее озвученным ожиданиям. Ближайшее заседание ФРС пройдет 12-13 декабря.

Также ФРС объявила, что планирует начать в октябре реализацию программы по сокращению своего баланса. Он вырос более чем в четыре раза - до $4,5 трлн, с тех пор как ее прежний председатель, Бен Бернанке, в конце 2008 г. запустил программу скупки облигаций для борьбы с финансовым кризисом и стимулирования экономики. Сейчас Центробанк реинвестирует средства, получаемые в результате погашения бумаг, находящихся в его портфеле.

Помимо прямого повышения ставки федеральных фондов, сокращение баланса ФРС - дополнительный инструмент, направленный на ужесточение монетарных условий и повышение, хоть и умеренное, ставок денежного и долгового рынков США, напоминает аналитик Промсвязьбанка Илья Фролов. В таком случае доллар и активы в нем становятся более привлекательными для инвесторов, говорит он: например, можно занять в евро по ставке, близкой к нулевой, перевести деньги в доллары и получить больший доход из-за разницы в ставке привлечения и ставке размещения средств. «Поэтому повышение привлекательности долларовых активов может постепенно приводить к нарастанию оттока с финансовых рынков, характеризующихся меньшей стабильностью и более высокими рисками», - заключает Фролов, относя к таким рынкам и Россию. Российский Центробанк снижает ставки, напоминает аналитик, что, скорее всего, вызовет обратный поток капитала - из рублевых активов в долларовые, что может негативно повлиять и на курс рубля к доллару. Фролов ожидает, что до конца года доллар будет стоить 59-60 руб., т. е. подорожает к российской валюте на 3,5-4%.

«Хотя планы ФРС повысить ставку в декабре и сделать это еще трижды в 2018 г. и вызывают у нас сомнения, настрой в отношении валют развивающихся рынков, в том числе рубля, станет как минимум менее оптимистичным», - сказано в обзоре «Сбербанк CIB». В случае очередного повышения ставки в этом году доллар в ближайшее время может укрепиться, а динамика валют развивающихся рынков станет более осторожной, полагает аналитик «Сбербанк CIB» Том Левинсон (его слова приводятся в обзоре инвестбанка). Поэтому в IV квартале 2017 г. доллар будет стоить около 60 руб., полагает он.

«Дальнейшее укрепление доллара также сдержит рост сырьевых рынков, что до недавнего времени компенсировало рублю весь геополитический негатив и может выбить рубль из текущего равновесного уровня к отметкам в 59 руб.», — полагает гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев. А если углеводороды и промышленные металлы также будут дешеветь, в том числе и из-за сегодняшнего снижения кредитного рейтинга Китая агентством S&P и оттока оттуда средств, к концу 2017 г. доллар будет стоить 60 руб., подсчитал он.

«Результаты этого заседания ФРС и дальнейшие планы Федрезерва были предсказуемы, поэтому я думаю, что эффект от будущего увеличения ставки и начала программы сокращения баланса уже учтен рынком», - считает главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. По его словам, разница между ставкой по рублевым активам (в том числе суверенным облигациям России, которые крайне популярны у иностранцев) и долларовым все еще достаточно привлекательна для России. «Несмотря на то что российский ЦБ скорее всего продолжит активно снижать ключевую ставку, вряд ли стоит ожидать значительных колебаний рубля в ближайшие года полтора», - считает Кузьмин, по прогнозам которого доллар будет стоить к концу года около 59,5 руб., но за счет подешевевшей нефти.

Рынок ждал информации по времени сокращения баланса ФРС еще с лета. В конце августа председатель ФРС Джанет Йеллен, выступая на симпозиуме в Джексон-Хоул, не коснулась темы возможного изменения денежно-кредитной политики страны и не назвала дату начала сокращения баланса Федрезерва. После того выступления доллар продолжил падать — с начала года он и так подешевел к евро более чем на 10%.