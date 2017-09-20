ФРС США объявила о начале сокращения $4,5 трлн на своем балансе

Джанет Йеллен и ее коллеги осторожничают Pablo Martinez Monsivais / AP

Федеральная резервная система США объявила в среду, что «ожидает начать реализацию программы по нормализации своего баланса относительно скоро». Это произойдет в октябре, добавил центробанк.

Эксперты ожидали, что ФРС конкретизирует свои планы по началу сворачивания программы денежного стимулирования. «ФРС в среду, вероятно, объявит о начале многолетней программы по сокращению своего портфеля облигаций», - писала накануне объявления результатов заседания The Wall Street Journal. «От ФРС ждут, что она оставит процентные ставки без изменений и объявит дату начала постепенного сокращения баланса, на котором находится $4,5 трлн активов», - отмечало агентство Bloomberg.

Процентную ставку ФРС, учитывая то, что инфляция все еще остается ниже ее цели в 2%, оставила на уровне 1-1,25%. Но дала понять, что следующего повышения можно ждать в декабре.

Сейчас центробанк реинвестирует средства, получаемые в результате погашения бумаг. Ранее ФРС объявила, что планирует постепенно сокращать реинвестирование на $6 млрд в месяц за счет казначейских облигаций и на $4 млрд за счет ипотечных ценных бумаг. Эти суммы будут ежеквартально увеличиваться, пока не достигнут $30 млрд и $20 млрд соответственно. Экономист Pimco Ричард Кларида сравнил это с планами похудеть, съедая два десерта в день вместо трех.

Размер баланса ФРС вырос более чем в четыре разас тех пор, как ее прежний председатель Бен Бернанке в конце 2008 г. запустил программу скупки облигаций для борьбы с финансовым кризисом и стимулирования экономики. Экономика США растет, в стране наблюдается полная занятость. Но будет ли эта программа признана успешной, в конечном итоге зависит от того, как ФРС сможет сократить активы на своем балансе, писала WSJ накануне объявления ФРС. Этот процесс станет «последним экзаменом, оценку за который еще предстоит получить», говорит Остан Гулсби, возглавлявший группу экономических советников Белого дома в 2010-2011 гг.

Еще ни одному центробанку не приходилось решать такую задачу. Поэтому ФРС старается действовать настолько предсказуемо, насколько это возможно, чтобы не напугать рынки. Кроме того, за опытом ФРС наблюдает ЕЦБ, который думает о начале сворачивания собственной программы денежного стимулирования в 2018 г. По словам экономиста Дартмутского колледжа Дэвида Блэнчфлауэра, «мы понятия не имели о том, что, в каких количествах и как долго покупать», когда центробанки запускали программы денежного стимулирования, а «теперь непонятно, как из этого выходить».

До сих пор не известно, каким будет целевой размер баланса ФРС. По прогнозам президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли, он может уменьшиться на $1-2 трлн к началу следующего десятилетия. Для сравнения: за почти девять лет денежного стимулирования баланс увеличился примерно на $3,7 трлн.

Действия центробанка должны быть «настолько же захватывающими, как наблюдение за сохнущей краской», пошутил ранее в этом году президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. У ФРС уже есть неудачный опыт: в 2013 г. заявление Бернанке о готовности начать сворачивать программу покупки активов вызвало панику на мировых рынках. Теперь их участники надеются, что процесс будет идти без сюрпризов: почти 75% экономистов, опрошенных в августе WSJ, ждали от центробанка объявления о начале сворачивания программы в сентябре.

«Мы не узнаем, пока не начнем действовать, но я уверен, что [начало сокращения баланса] вряд ли станет значительным событием, – говорил недавно президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен. – В этот раз мы лучше сообщали [о своих планах]».