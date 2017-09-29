Reuters: экс-управляющего ФРС Кевина Уорша могут назначить ее председателем

Бывший член совета управляющих Федеральной резервной системы Кевин Уорш может сменить Джанет Йеллен на посту председателя ФРС, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации агентства, президент США Дональд Трамп уже встретился с ним и обсудил возможность его назначения на пост главы регулятора.

Белый дом подтвердил факт встречи, не раскрывая ее подробностей.

20 сентября Йеллен заявила, что рассчитывает продолжить работу на посту председателя до окончания срока полномочий, то есть до 3 февраля следующего года. Ранее Трамп в качестве преемника Йеллен рассматривал директора Национального экономического совета Гэри Кона. Он также говорил, что уважает Йеллен и оставляет открытой возможность продления срока ее полномочий, напоминает ТАСС.