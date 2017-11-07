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Эксперты сообщили о резком росте числа протестных акций в России

В России в III квартале 2017 г. резко возросло число акций протеста по сравнению с первыми двумя кварталами. Как сообщает РБК, это говорится в докладе Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). Рост социальных и политических протестов в стране эксперты объясняют кризисом и неадекватной реакцией властей на митинги.

В I квартале были зафиксированы 284 акции протеста, во втором – 378, в третьем – 445. Авторы доклада разделяют протесты на политические, социально-экономические и трудовые. По их подсчетам, социально-экономических протестов больше остальных, в июле – сентябре таких было 312. В эту категорию эксперты относят митинги обманутых дольщиков и протесты против роста тарифов.

Политические протесты, в том числе акции сторонников Алексея Навального, оказались на 2-м месте. В ЦЭПРе их насчитали 106 в III квартале.

Трудовые протесты авторы доклада связывают с задержками и невыплатами зарплат. По данным Росстата, к 1 октября общая задолженность по заработной плате в России составила 3,38 млрд руб. Региональные власти не научились реагировать на трудовые протесты, поэтому самым действенным способом отстоять права трудящихся остается обострение конфликта, говорится в докладе.

Больше всего акций протеста пришлось на Ростовскую, Свердловскую и Новосибирскую области, Краснодарский край и Москву, пишет РБК.

Все больше становится протестов, связанных с социальной сферой, уровнем жизни и нарушением трудовых прав, заявил порталу руководитель ЦЭПРа Николай Миронов. Экономический кризис он назвал главной причиной роста напряженности. Увеличение недовольных он также связал с неспособностью властей разрешать социальные конфликты в кризисное время.