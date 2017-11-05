Массовые задержания в центре Москвы

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Оппозиционер Вячеслав Мальцев с 2013 г. обещал провести революцию 5 ноября 2017 г. Он призывал своих сторонников в этот день выйти в центры городов и стоять там, пока президент Владимир Путин не подаст в отставку

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