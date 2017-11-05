Массовые задержания в центре Москвы
Полиция проверяет сумки и документы прохожих
В районе Манежной и Пушкинской площадей в Москве 5 ноября проходят массовые задержания за нарушение общественного порядка
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Полиция проверяет сумки и документы прохожих
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К 14.43 мск задержаны 263 человека, говорится в сообщении столичного главка МВД России
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Полиция фиксирует происходящее на видеокамеру
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Задержанных доставляют в отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях
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Некоторых задерживают и ведут в автозаки. У задержанных было при себе холодное и травматическое оружие, маски и компоненты для приготовления «коктейлей Молотова», сообщает ТАСС со ссылкой на источник
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Нескольких задержанных молодых людей сразу вызволили родители, заметил фотограф «Ведомостей»
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Большинство задержанных не сопротивлялись действиям властей, передает фотограф
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Оперативный штаб силовиков
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«Протестная Москва» в Telegram пишет, что станцию метро «Охотный Ряд» закрыли на вход
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Оппозиционер Вячеслав Мальцев с 2013 г. обещал провести революцию 5 ноября 2017 г. Он призывал своих сторонников в этот день выйти в центры городов и стоять там, пока президент Владимир Путин не подаст в отставку
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«Эхо Москвы» сообщило, что задержан корреспондент радиостанции Андрей Ежов (фотография сделана журналистом в автозаке)
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Задержания проводятся в районе Тверского бульвара и Манежной площади, передает «ОВД-инфо»
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Задержание на Пушкинской площади
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Прохожие реагируют на задержания
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Скриншот из видео задержания на Манежной площади
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Проверка документов
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Машина скорой помощи на Пушкинской площади
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Проверка документов
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