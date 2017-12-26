Экономика

Новости

ВЭБ не исключил рецессии в России в конце 2017 года

По оценке ВЭБа, рост ВВП России в ноябре замедлился до 0,1% (год к году) после роста на 1,1% в октябре. Со снятой сезонностью ВВП в ноябре, по оценке ВЭБа, сократился на 0,3% после снижения на 0,2% в октябре, а по итогам года рост экономики может оказаться ниже действующего прогноза банка в 1,5-1,7% - на уровне 1,4%.

ВЭБ отмечает, что по итогам III и IV кварталов ВВП, очищенный от сезонного фактора, может снижаться два квартала подряд, что формально будет означать рецессию, но в банке это считают «паузой восстановительного роста».

«Динамика ВВП в ноябре оказалась хуже наших ожиданий. Мы оцениваем, что в декабре экономика должна частично отыграть падение последних месяцев. Тем не менее ВВП в IV квартале, скорее всего, будет ниже, чем в III. Падение ВВП обнажает всю неустойчивость экономического оживления, слабость внутреннего потребительского, да и инвестиционного спроса, негативный эффект жесткой денежной политики. Таким образом, с большой вероятностью будет иметь место снижение ВВП в течение двух последовательных кварталов. Однако мы считаем, что это, скорее, пауза в восстановительном росте, чем возобновление рецессии, которую иногда трактуют как сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. В этих условиях годовой рост ВВП может не превысить 1,4% в 2017 г.», - приводится в обзоре комментарий главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача.

В то же время Клепач считает, что «пока преждевременно говорить о формировании устойчивого негативного тренда после достижения локального пика во II квартале». «В частности, это подтверждается сохраняющимися позитивными значениями индекса PMI», - поясняет экономист.

По его словам, «сочетание благоприятных факторов, стоявших за ростом промышленности и экономики во II квартале, как нами и ожидалось, носило временный характер».

«Во втором полугодии, в ответ на снижение инвестиционного спроса, быстрее всего стало сокращаться машиностроение и металлургия. Во многом это связано с динамикой государственных инвестиций. Так, в III квартале за годовой период инвестиции по виду деятельности "госуправление и обеспечение военной безопасности" сократились на 38% после роста на 52% во II квартале. Как следствие, в промышленности наибольший спад продемонстрировали производства, отнесенные к виду деятельности "прочие транспортные средства", где наибольший вес приходится на выпуск продукции ОПК военного и гражданского назначения. При этом на II квартал приходился локальный пик их выпуска», - объясняет Клепач всплеск инвестиций во II квартале (годовой рост составил 6,3%) и более чем двукратное их замедление в III квартале (3,1% ).