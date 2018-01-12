Госдума запросила у правительства информацию о целесообразности членства в ВТО
Депутаты Госдумы запросили у правительства информацию о целесообразности дальнейшего пребывания России во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает «Интерфакс». Инициаторами выступили депутаты от фракции КПРФ. По их мнению, членство России в ВТО после введения западных санкций приносит стране больше экономических потерь, чем преференций.
В качестве примера депутаты привели ситуацию с отказом России от импорта свинины из стран Евросоюза, ущерб от которого ЕС оценил в 1,39 млрд евро. В начале 2014 г. Россия ограничила поставку продукции свиноводства из 28 стран ЕС из-за вспышек в Литве африканской чумы свиней. ЕС лишился возможности ежегодно поставлять в Россию 700 000 т свинины на 1,4 млрд евро.
Правительство должно предоставить информацию о потерях и прибыли в отраслях российской экономики с момента ратификации соглашения о вступлении в ВТО и информацию о состоянии работы по защите торговых интересов России в судах.
Министерство экономического развития 8 января сообщило, что Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО и что все торговые вопросы с ЕС будут решаться в рамках судебных механизмов этой организации.