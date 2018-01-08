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Россия созовет панель арбитров ВТО по иску ЕС о свинине

Россия намерена созвать панель арбитров во Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы те установили, выполнила ли Россия решение о снятии эмбарго на ввоз свинины и свиней из ЕС, заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков. ВТО направила в арбитраж требование Евросоюза о взыскании с России 1,4 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины, сообщило издание Politico.

«Неясно, на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров, - сказал Медведков. - Наш встречный ход - это требование созвать панель для определения того, выполнила Россия решение арбитров или нет. Понятно, что без такого определения никакие ответные меры вводиться не должны. Одновременно мы примем участие в обсуждении объема предполагаемых компенсаций».

Медведков уточнил, что «речь идет не о возможном штрафе, как пишут некоторые СМИ, а об отзыве торговых уступок, которые ЕС предоставляет России в рамках своих обязательств в ВТО». К расходам российского бюджета возможная мера ЕС отношения не имеет, подчеркнул он.

«Это может быть повышение импортных пошлин на российские товары или введение количественных ограничений импорта и прочее. ЕС просит предоставить ему право на отзыв уступок в указанном объеме 1,4 млрд евро импорта из России. Решение о предоставлении права на введение меры примут арбитры ВТО. Воспользуется им ЕС или нет - это вопрос ЕС. Какие уступки и в каком объеме будут отозваны - вопрос для арбитров. Мы будем активно участвовать в этом обсуждении», - пояснил Медведков.

Россия в начале декабря 2017 г. сообщила, что выполнила решения ВТО по спору «Российская Федерация - меры в отношении импорта живых свиней, свинины и другой свиноводческой продукции из ЕС». Запрет на ввоз свиней продолжает действовать в связи с продовольственным эмбарго.

С 6 декабря 2017 г. признаны утратившими силу правовые акты Россельхознадзора, которые ограничивали импорт живых свиней и продукции свиноводства из стран ЕС в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Сохранен запрет на ввоз продукции свиноводства из отдельных районов, где регистрировались вспышки болезни. В списки Россельхознадзора включен Злинский край Чехии, в Италии - Сардиния. В Польше из-за АЧС сохраняется запрет на поставки из четырех воеводств, в Литве - из пяти уездов, в Эстонии - из 12 уездов, в Латвии - из 94 краев.

Запрет на импорт свинины из ЕС был введен Россией в январе 2014 г. из-за вспышки АЧС в районах Евросоюза вблизи границы с Белоруссией. В августе 2016 г. арбитры ВТО признали, что отказ России от импорта некоторых продуктов ЕС не соответствует международным стандартам и нарушает правила соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер, в феврале 2017 г. Россия проиграла апелляцию.

По оценке ЕС, закрыв свой рынок для европейской свинины, Россия лишила страны союза почти 25% экспорта этой продукции, что привело к перенасыщению рынка и падению цен. В 2013 г. ЕС поставил в Россию свинины на 1,4 млрд евро.

Минэкономразвития не раз называло решение ВТО необоснованным: по данным министерства, вспышки АЧС в Европе продолжаются.