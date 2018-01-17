Экономика

Новости

Bloomberg увидел готовность инвесторов вложиться в госдолг России в случае санкций

Санкции США в отношении российского госдолга обрадовали бы некоторых европейских инвесторов, однако маловероятны, пишет агентство Bloomberg. «Это подтолкнет американцев к вынужденным продажам, создавая прекрасные технические возможности, не воспользоваться которыми было бы преступно, если вы европейский инвестор, - говорит глава аналитического отдела Ashmore Group, управляющей активами развивающихся рынков на $65 млрд, Ян Ден. - Нам придется направить благодарность Дональду Трампу».

29 января выходит доклад американского минфина о потенциальных последствиях распространения санкций на рублевые гособлигации России, треть которых принадлежит нерезидентам. Хотя большинство управляющих фондами и аналитиков, опрошенных Bloomberg, не ждут от США такого ужесточения ограничений, некоторые европейские инвесторы готовы вложиться в высокодоходные бумаги в случае распродажи.

«Инвесторы, ориентирующиеся на сравнительную стоимость, купят на снижении рынка, как было и с бумагами ряда российских компаний, оказавшихся под санкциями несколько лет назад», - сказал Ден. Кроме того, инвесторы, от Ashmore до Amundi Asset Management, уверены, что ЦБ и Минфин России примут меры по сдерживанию рыночного падения. Регулятор не исключает покупку облигаций федерального займа для сглаживания негативных последствий в случае введения санкций, говорила в декабре председатель центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, спрос на бумаги «всегда» есть со стороны локальных банков, отмечала она.

«Я думаю, что рынок пострадает в краткосрочной перспективе, но на определенном уровне это создаст возможности для покупки», - сказал Сергей Стриго, соруководитель подразделения по облигациям EM в Amundi в Лондоне.

Погоня за доходностью ОФЗ в прошлом году принесла инвесторам доход в 20% в долларовом выражении, что стало пятым лучшим результатом на развивающихся рынках, поскольку глобальная погоня за доходностью перевесила угрозу новых санкций. Падение инфляции до минимума в современной истории России сделало реальные ставки в стране одними из самых высоких на развивающихся рынках, что подстегнуло спрос на кэрри-трейд с рублевыми активами.

Если в докладе минфина США все же будут рекомендованы санкции в отношении российского госдолга, доходности могут подскочить в пределах 150 базисных пунктов, но спустя полгода рост сократится до 60 базисных пунктов, ожидает кредитный аналитик Manulife Asset Management Ричард Сигал. В то же время, «судя по опыту с первоначальными санкциями и падением цен на нефть, это станет возможностью для покупки», сказал он.